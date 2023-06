Call of Duty: Modern Warfare II: Neue Karten und mehr in Season 4

Season 4 von Call of Duty: Modern Warfare II & Warzone 2.0 startet nächste Woche mit diesen Inhalten

Die Entwickler von Call of Duty haben die Inhalte für die nächste Season für Modern Warfare II und Warzone 2.0 vorgestellt, die am 14. Juni auf allen Plattzformen starten wird.

Call of Duty: Modern Warfare II

Season 4 enthält sieben neue Karten für den Multiplayer von Modern Warfare II: Showdown, Kunstenaar District, Mercado, Penthouse, Mawizeh Marsh und Ahkdar Village. Die siebte und letzte Karte heißt Vondel Waterfront. Es ist eine Core-Map, die erst zur Mitte der Season hinzugefügt wird.

Für die Spielmodi verspricht man Suchen & Zerstören sowie Gefangenenrettung für eine begrenzte Zeit auf 12v12 zu erweitern. In den Spiellisten herrscht also doppelt so viel Betrieb als sonst.

Eine neue RAID-Episode für Special Ops ist ebenfalls dabei. Sie wird zur Mid Season erwartet. Die vollständige Episode 04 schaltet außerdem einen neuen Skin für Farah frei.

Spieler haben weiterhin die Möglichkeit in der neuen Ranglisten-Saison aufzusteigen und zu den Top-Divisionen zu gehören. Es winken coole Ranglisten-Belohnungen.

Call of Duty: Warzone 2.0

Der Battle Royale Modus Warzone 2.0 wird mit Season 4 eine neue Karte bekommen. Vondel ist eine mittelgroße Karte, auf der unter anderem Resurgence, DMZ und die Lockdown-LTM gespielt werden kann. Im Mai gab es bereits einen Leak zur Karte.

Die Warzone wird um neue Features erweitert. Darunter ein Taktisches Amphibienfahrzeug (TAV), die Nachschubkisten feiern ihre Rückkehr, dynamischer Nebel, ein neues Feld-Upgrade und mehr.

Für die Hauptkarte Al Mazrah kündet der Entwickler mit Saisonstart einige leichte topografische Änderungen an.

Derweil werden die Ranglistenspiele für die erste vollständige Serie in Season 4 zurückgesetzt. In der Ranglistensaison gibt es wieder Belohnungen zum Einfordern.

Viele weitere Details zu Season 4, inklusive weiterer Features und Beschreibungen der Karten, sind auf callofduty.com zu finden.