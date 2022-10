Call of Duty: Modern Warfare II: Riesige Werbung in Londoner Straße Piccadilly

Wer gerade in London auf der Piccadilly entlangschlendert, kann sich die kaum übersehbare Werbung zu Call of Duty: Modern Warfare II anschauen.

Wenige Tage vor der Veröffentlichung von Call of Duty: Modern Warfare II wird noch einmal kräftig die Werbetrommel gerührt.

In der Londoner Straße Piccadilly, die sich im Stadtbezirk Westminster befindet, ist auf der riesigen Videoleinwand eine Werbung für den Shooter zu sehen. Der 3D-Effekt kommt gut zur Geltung und ist auf der belebten Straße kaum zu übersehen.

Call of Duty: Modern Warfare II erscheint diesen Freitag für Xbox Series X|S und Xbox One. Vorbesteller können mit dem Early Access bereits jetzt schon in die Kampagne eintauchen.