Call of Duty: Modern Warfare II: Warzone 2.0 Saison 1 startet mit DMZ-Modus und mehr

Call of Duty: Modern Warfare II und Call of Duty: Warzone 2.0 startet in die erste Saison. Mit dabei der neue DMZ-Modus und vieles mehr.

Bereitmachen Soldaten! Call of Duty: Modern Warfare II und Call of Duty: Warzone 2.0 startetn am 16. November mit Saison 1 durch. Für Call of Duty: Warzone 2.0 gibt es die neue Karte „Al Mazrah“, den neuen DMZ-Modus, einen neuen Gulag, neue Fahrzeuge (Schwerer Heli + Hummer EV) und neue Spiel-Features.

Zu den Features zählen: Wasserkampf, Kreiskollaps, Nährungssprachchat, neue Vorratsstationen, externe Ansichtliste und Integration (BR).

Weiter geht es mit neuen Karten für Modern Warfare II: Shoothouse 6vs6 und Shipment 6vs6 sind während der Saison 1 verfügbar. Dazu gibt es den neuen Modus „Raid“, die Koop-Mission „Erhöhte Position“ und das CDL Moshpit. Im umfangreichen Blogbeitrag gibt es weitere Informationen.