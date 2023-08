Call of Duty: Modern Warfare III: Enthüllung in Warzone startet morgen

Die Enthüllung von Call of Duty: Modern Warfare III findet morgen in Call of Duty: Warzone statt.

Wer von euch schon gespannt auf Call of Duty: Modern Warfare III wartet, der sollte sich jetzt einmal vorbereiten, denn morgen findet die Enthüllung in „Al Mazrah“ in Call of Duty: Warzone statt.

In einer neuen Nachricht hieß es, dass die Mission am 17. August um 19:30 Uhr beginnt. Wer nicht sofort dabei sein kann, hat bis zum 18. August um 8:55 Uhr Zeit, die Mission zu starten.