Call of Duty: Modern Warfare III: Mehrspieler am Wochenende kostenlos spielbar

Image: Activision Publishing Inc.

An diesem Wochenende könnt ihr Call of Duty: Modern Warfare III im Mehrspieler kostenlos ausprobieren.

Ein kostenloses Wochenende im Shooter Call of Duty: Modern Warfare III steht an. Vom 14. bis 18. Dezember (jeweils 19:00 Uhr) steht allen Spielern der Mehrspieler mit einer Auswahl an Modi und Karten offen.

Folgende Inhalte können gespielt werden:

Kern-Karten 6v6: Terminal, Rust, Highrise, Shipment, Afghan, Meat.

Bodenkrieg-Karten: Popov Power, Orlov Military Base, Levin Resort.

Kern-Modi: Team Deathmatch, Hardpoint, Domination, Kill Confirmed, Ground War, War.

Playlists: Rustment 24/7 (Shipment und Rust), War Mode, 6v6 Moshpit (mit Highrise, Meat, Afghan, Terminal), Ground War, Modern Warfare Zombies.