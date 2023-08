Call of Duty: Modern Warfare III: Waffenliste zum Shooter geleakt

Schaut euch eine Liste mit den Waffen für Call of Duty: Modern Warfare III an, die Dataminer entdeckt haben.

Für die kommende Woche können Shooter-Fans die Ankündigung von Call of Duty: Modern Warfare III erwarten. So deutet der Publisher es zumindest via X an.

Wer nicht so lange warten möchte, greift einfach auf den neusten Leak zurück und erfährt schon heute, welche Waffen im neusten Teil der Reihe voraussichtlich spielbar sein werden.

Der Leak listet eine ganze Reihe von Ballermännern auf, die Dataminer ausfindig gemacht haben wollen. Beachtet dazu, dass es sich um die echten Namen der Waffen handelt. Der Entwickler wird diese im Spiel selbst dann vorwiegend mit eigenen Fantasienamen versehen.

Wie immer gilt bei solchen Leaks: Kann richtig sein, muss aber nicht.

Call of Duty: Modern Warfare III Waffenliste

Assault Rifles:

jup_ar_acharlie = Bushmaster ACR in 5.56

jup_ar_acharlie300 = Bushmaster ACR in .300 Blackout

jup_ar_golf36 = Heckler & Koch G36

jup_ar_bromeo2m = CZ BREN 2 Ms in 7.62×39

jup_ar_bromeo805 = CZ 805 BREN in 5.56

jup_ar_foxtrot2000 = FN F2000

jup_ar_qbravo95 = QBZ-95 in 5.8×42

jup_ar_qbravo97 = QBZ 97 NSR Gen 3 in 5.56

Battle Rifles:

jup_br_acharlie450 = Bushmaster ACR in .450 Bushmaster

jup_br_bromeo2 = CZ BREN 2 BR in 7.62×51

jup_br_xmike5 = MCX Spear(XM7)

Designated Marksman Rifles:

jup_dm_acharlied = ACR DMR in 5.56

jup_dm_bromeop = CZ BREN 2 PPS

jup_dm_slima8 = Heckler & Koch SL8

jup_dm_svictork = Kalashnikov SVK

Machine Guns:

jup_lm_evictor = FN EVOLYS

jup_lm_mgolf36 = Heckler & Koch MG36

jup_lm_pkilob = Bullpup PKP Pecheneg

jup_lm_pkilop = PKP Pecheneg

jup_lm_qbravo95lsw = QJB-95 LSW

Pistols:

jup_pi_glima21 = Glock 21

jup_pi_mike93 = Beretta 93R

jup_pi_rsierra12 = RSh-12

jup_pi_uzulum = Micro Uzi

Shotguns:

jup_sh_pump = ?

jup_sh_semi = ?

Submachine Guns:

jup_sm_coscar635 = Colt Model 635

jup_sm_lwhiskey = LWRC SMG-45

jup_sm_scharlie3 = CZ SCORPION EVO 3

jup_sm_umike = Heckler & Koch UMP

jup_sm_uzulu = Uzi

jup_sm_uzulup = Uzi Pro

Sniper Rifles:

jup_sn_hsierra = Steyr HS .50 M1

jup_sn_svictor = SVCh

Lethal Equipment:

jup_eq_butterfly_mine = PFM-1 mine

Killstreaks:

jup_ks_lrad = Long-range acoustic device

jup_ks_switchblade_drone = AeroVironment Switchblade