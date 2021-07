Crysis Remastered Trilogy: Retail-Version ab September für Xbox und PlayStation

Autor:, in / Crysis Remastered Trilogy

Koch Media, der führende globale Publishing-Partner und der Videospielentwickler Crytek, freuen sich das Comeback einer epischen Ego-Shooter-Serie in einem All-in-One-Bundle anzukündigen: Die Crysis Remastered Trilogy wird im Herbst 2021 physisch für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Crysis Remastered für Nintendo Switch wird ebenfalls im Herbst 2021 als Retail-Version erscheinen.

Crysis Remastered-Trilogie für PlayStation 4 und Xbox One enthält jede der Einzelspieler-Kampagnen aus den legendären Ego-Shootern Crysis, Crysis 2 und Crysis 3, optimiert für die aktuelle Plattform-Hardware. Spieler erleben das Abenteuer in diesem preisgünstigen All-in-One-Bundle mit den Remastered-Versionen erneut:

Crysis Remastered:

Was als einfache Rettungsmission beginnt, wird zum Schlachtfeld eines neuen Krieges, als außerirdische Invasoren über eine Kette von Lingshan-Inseln herfallen.

Als Supersoldat Nomad sind Spieler mit einem mächtigen Nanosuit bewaffnet, der über Fähigkeiten wie Geschwindigkeit, Stärke, Panzerung und Tarnung verfügt. Im Einsatz nutzen sie ein riesiges Arsenal an modularen Waffen und passen ihre Taktik und Ausrüstung an, um ihre Feinde in einer riesigen Sandbox-Welt zu dominieren.

Crysis 2 Remastered:

Aliens sind in eine von Klimakatastrophen verwüstete Welt zurückgekehrt. Während die Invasoren die Metropole New York verwüsten und einen Angriff beginnen, der die totale Vernichtung der Menschheit zum Ziel hat, verfügen Spieler über die Technologie, um den Angriff zurückzuschlagen.

Ausgestattet mit dem verbesserten Nanosuit 2.0 können sie ihren Anzug und ihre Waffen in Echtzeit anpassen und mächtige neue Fähigkeiten im Kampf um das Überleben der Menschheit freischalten.

Crysis 3 Remastered:

Als Supersoldat Prophet kehren Sie in den Kampf zurück. Die Suche nach dem außerirdischen Alpha Ceph geht weiter, aber jetzt müssen Sie auch die Wahrheit hinter dem C.E.L.L.-Konzern aufdecken, der New York City in einen wuchernden urbanen Regenwald verwandelt hat, der von einem riesigen Nanodom geschützt wird.

Spieler kämpfen sich durch sieben verschiedene Distrikte und dezimieren Ihre Gegner mit brachialer Gewalt, indem sie die überlegene Technologie des Nanosuits einsetzen, oder sie nutzen die Tarnung, um ihre Ziele verdeckt zu erreichen und somit der stille Retter der Menschheit zu werden. Ausgerüstet mit einem mächtigen und tödlichen neuen Predator-Bogen gibt es keinen falschen Weg, die Welt zu retten.

Crysis Remastered für Nintendo Switch:

Ein actiongeladenes Sandbox-Einzelspieler-Gameplay mit überarbeiteter Remastered-Grafik, verbesserten Artworks und hochwertigen Texturen. Die Standalone-Version für den Einzelhandel enthält eine exklusive Bonus-Kunstkarte als Sammlerstück für Fans der Serie.

Den offiziellen Trailer gibt es hier zu sehen. Außerdem könnt ihr euch das schicke Cover zum Spiel anschauen.