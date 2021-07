Sniper Elite 4: Kostenloses New-Gen-Upgrade verfügbar

Thomas Waterhouse-Biggins, Assistant Producer bei Rebellion, spricht über die Optimierung von Sniper Elite 4 für die Xbox Series X/S. Das kostenlose Upgrade ist ab sofort erhältlich.

Auf die Frage, was den Reiz ausmachte, Sniper Elite 4 für Xbox Series X/S zu entwickeln, antwortete er, vor allem den Spielern ein flüssigeres und schärferes Erlebnis bieten zu können. Auch die zusätzliche Leistung der neuen Generation überzeugte, um die Details der Umgebung und der Objekte auch aus der Entfernung zu erhalten.

„Sniper Elite 4 ist ein Spiel, auf das wir als Studio unheimlich stolz sind, und es ist aufregend, dorthin zurückkehren zu können, um das Erlebnis weiter zu verbessern. Dank der Hardware der nächsten Generation sind wir jetzt in der Lage, das Spiel in 4K bei 60fps laufen zu lassen, was den Spielern ein flüssigeres und schärferes Erlebnis bietet. Der Titel war dank Microsoft FPS Boost-fähig, was uns eine großartige Ausgangsbasis für eine Next-Generation-Version von Sniper Elite 4 bot. Nachdem wir an Zombie Army 4 für Xbox Series X/S gearbeitet hatten, wussten wir, dass wir noch weiter gehen konnten, um den Spielern zusätzliche Vorteile zu bieten.“