Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Patch verbessert Performance

Für Phantom Liberty

Balls to the Wall – Wenn Spieler mit Paco reden und die blaue Dialogoption des Konzerner-Lebenswegs wiederholen, wird der Fortschritt nicht mehr blockiert.

Dog Eat Dog – Ein Fehler wurde behoben, durch den es möglich war, mehrere Relic-Punkte zu erhalten, indem man das erste Treffen mit Songbird mehr als einmal auslöste.

Firestarter – Ein Fehler wurde behoben, bei dem V in der Wand oder Decke feststecken konnte, nachdem er/sie einen Finisher gegen Kurt Hansen durchgeführt hat.

Moving Heat

Ein Fehler wurde behoben, durch den nach Abschluss der Quest sämtlicher Verkehr verschwinden konnte.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem der Quest-Ablauf auf verschiedene Weise gestört werden konnte, wenn man in bestimmten Szenarien in der Garage einen Kampf begann.

New Person, Same Old Mistakes – Ein Fehler wurde behoben, bei dem das Tor zu Bills Hot-Dog-Stand geschlossen war.

Somewhat Damaged

Ein Fehler wurde behoben, der Spieler daran hinderte, das Neuralnetzwerk-System zu scannen.

Verschiedene Fehler bei Geräten im Bunker wurden behoben.

The Killing Moon – Ein Fehler wurde behoben, durch den sich die Türen zum Shuttle nicht öffneten.

You Know My Name

Ein Fehler wurde behoben, durch den V manchmal mit dem Scharfschützennest verbunden blieb und der Quest-Fortschritt behindert wurde, nachdem man am Ende der Sequenz wiederholt die Kamera gewechselt hatte.

Reed wird nun sein Party-Outfit während des Dialogs mit Songbird tragen.

Ein Problem wurde behoben, bei dem einige Telefonanrufe, die zum Vorantreiben der Hauptgeschichte nötig sind, verzögert begannen.

Verschiedene visuelle Fehlerbehebungen bei Animationen, Beleuchtung, Szenen, Grafikeffekten und mehr wurden vorgenommen.

Die Performance auf PC und Konsolen wurde verbessert, vor allem im Gebiet Dogtown.

Quests & Open World

Automatic Love – Der Verzerrungseffekt, der auftritt, wenn man am Ende der Quest mit Johnny redet und eine bestimmte Dialogoption auswählt, bleibt jetzt nicht mehr auf dem Bildschirm.

Ghost Town – Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Quest beim Ziel „Neutralisiere Nash und seine Leute.“ festhängen konnte, wenn man das Spiel im Kampf vor Update 2.0 gespeichert hatte.

Auftrag: Breaking News

Ein Fehler wurde behoben, bei dem das Auto von Ted Fox nicht spawnte.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem der Auftrag nicht ausgelöst wurde, sobald man sich dem Quest-Gebiet genähert hatte.

Auftrag: Abschiedsparty – Ein Fehler wurde behoben, bei dem man nicht mit Flavio ins Auto steigen konnte, weil es unterirdisch gespawnt wurde.

Auftrag: Der Herr gibt und der Herr nimmt – Ein Fehler wurde behoben, bei dem der Militech-SUV unterirdisch gespawnt wurde.

Killing in the Name

Ein Fehler wurde behoben, durch den das Scannen von Hinweisen und somit das Voranschreiten in vielen Quests verhindert werden konnte, wenn man Killing in the Name nicht beendete.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Bartmoss-Kollektiv-Webseite in manchen Fällen nicht sichtbar war.

Playing for Time – Ein Fehler wurde behoben, bei dem nach der Verfolgungsfahrt mit Takemura das Heilungs- und das Radiosymbol vom HUD verschwanden.

Space Oddity – Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Quest nicht aktiviert wurde, wenn man sich dem Ort vor Update 2.0 genähert hatte.

Der Coup

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Jackie nicht vor dem Afterlife stand.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem V durch den Boden das Aufzugs fallen und sterben konnte, wenn man mit niedrigen FPS in den 42. Stock fuhr.

The Prophet’s Song – Ein Fehler wurde behoben, bei dem der Abschluss der Quest dazu führen konnte, dass das Polizeisystem bei Vs Verbrechen ein Auge zudrückte.

Der Ripperdoc – Ein Fehler wurde behoben, bei dem Jackie zum Nudelstand zurückkehrte und sich weigerte, zum Ripperdoc zu fahren, wenn der Spieler sich vom Beifahrersitz aus auf den Fahrersitz setzte.

Ein Fehler wurde behoben, durch den NCPD-Scanner-Delikte manchmal unvollendet blieben, selbst wenn man die erforderlichen Behälter geplündert hatte.

Ein Fehler wurde behoben, durch den manche ikonische Waffen nicht an der Wand des Lagers in Vs Apartment erschienen.

Der Attributswert, der zum Betreten des Gebiets erforderlich ist, an dem man das Thermal-Katana erhalten kann, wurde verringert.

Gameplay

Es ist jetzt möglich, vernünftig zur Arm-Cyberware zu wechseln, indem man durch die Waffen schaltet.

Ein Problem wurde behoben, durch das V unverwundbar gegenüber jeglichem Schaden werden konnte.

Die Straßen von Night City werden jetzt nicht mehr von einem zerstörten NCPD-Streifenwagen ohne Reifen patrouilliert.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem manche veraltete Mods im Inventar und im Lager nicht ordnungsgemäß gegen eine neue Waffen-Mod eingetauscht wurden.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem vor Update 2.0 erhaltene Waffen eine Kategorie haben konnten, die im Vergleich zum Spielerlevel zu hoch war.

Verschiedene veraltete Schemata wurden entfernt.

Beim Zerlegen der Budget Arms Slaught-O-Matic erhalten Spieler nun eine Komponente.

Auf PC

Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Benutzeroberfläche Controller-Eingaben anzeigte, wenn man mit Tastatur und Maus spielte.

Manche Spieler auf PC konnten keine Erfolge freischalten aufgrund eines Problems, das die Freischaltung von „Phantom Liberty“-Erfolgen verhinderte, bevor eine Backend-Fehlerbehebung am Tag der Veröffentlichung implementiert wurde. Sie schalten diese Erfolge nun nachträglich auf GOG und Steam frei, indem sie einen Speicherstand dieses Spieldurchgangs laden. An einer Lösung für den Epic Games Store wird noch gearbeitet.

Ein Fehler wurde behoben, durch den im Menü des Spiels die Meldung „Phantom Liberty heruntergeladen – Bitte kehre für neue Inhalte zum Hauptmenü zurück.“ erscheinen konnte, nachdem man Update 2.0, aber nicht die Erweiterung auf GOG installiert hatte.

Die Bildqualität von DLSS Ray Reconstruction mit der Einstellung „Ultra-Performance“ wurde verbessert.

Auf Konsolen

Ein Problem mit beschädigten Speicherständen auf PlayStation wurde behoben, indem das Größenlimit von Speicherständen vergrößert wurde. Achtung: Dadurch werden keine Speicherstände repariert, die vor diesem Update beschädigt wurden.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Spieler zum erneuten Anmelden bei MEINE BELOHNUNGEN von GOG aufgefordert wurden, wenn sie das Spiel ohne Internetverbindung starteten.

Sonstiges

Verschiedene Absturzprobleme auf PC und Konsolen wurden behoben.

Die Lautstärke des Fahrzeugradios wurde angepasst, damit es im Vergleich zu den anderen Sounds des Spiels nicht mehr zu leise ist. Wenn ihr die anderen Sounds leiser gestellt habt, um das Radio besser hören zu können, solltet ihr die Lautstärke vielleicht noch mal anpassen, bevor ihr weiterspielt.

Fehlende Basilisk-Sounds wurden hinzugefügt.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Spieler unendlich viele Punkte in Trauma Drama sammeln konnten, wenn sie aus einem Hubschrauber springende Gegner wiederholt abschossen.

Die Webseiten von GROWL FM und Dark Star sind nun auch sichtbar, wenn man ohne Phantom Liberty spielt.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem in den Tabs „Meine Belohnungen“ und „Cross-Plattform-Fortschritt“ keine Fehlermeldung angezeigt wurde, wenn man die Internetverbindung trennte.

Das Lied History von Gazelle Twin und Trash Generation wird nun deaktiviert, wenn die Option „Urheberrechtlich geschützte Musik deaktivieren“ eingeschaltet ist.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Haare keinen Schatten warfen, wenn Raytracing aktiviert war.

Spieler, die Phantom Liberty vorbestellt hatten, aber keinen Quadra Sport R-7 „Vigilante“ erhalten haben, werden ihn jetzt erhalten.

Mehrere Verbesserungen und Änderungen an der ukrainischen Lokalisierung, einschließlich Korrekturen von Sätzen, in denen die Übersetzung ihren ursprünglichen Sinn verloren hat.

REDmod