Dead by Daylight: Leatherface-Masken wegen Beschwerden entfernt

Behaviour Interactive wird die freischaltbaren Gesichter des Kannibalen im nächsten Dead by Daylight-Update entfernen, nachdem es Beschwerden darüber gab, dass sie zu rassistischen Belästigungen von Spielern verwendet werden.

Der Kannibale wurde bereits 2017 mit dem Leatherface-DLC zu Dead by Daylight hinzugefügt. Er hat die Fähigkeit, die Gesichter der vier ursprünglichen Überlebenden von Dead by Daylight freizuschalten, indem er sie 25 Mal opfert, und kann diese Gesichter dann als Maske tragen. Eine dieser Überlebenden, Claudette Morel, ist eine schwarze Frau, was einige Spieler und Zuschauer dazu veranlasste, sich zu beschweren, dass das Spiel eine Form von Blackface ermöglicht.

Die Beschwerden über die Maske sind nicht neu und Behaviour Interactive hat jetzt beschlossen, das Problem anzugehen, indem alle freischaltbaren Masken aus dem Spiel entfernt werden.

„Mitglieder der Community haben ihre Erfahrungen mit Leuten geteilt, die sie angriffen und belästigten, während sie einige dieser Masken trugen“, so das Studio in einem Entwickler-Update. „Diese Berichte waren sehr enttäuschend und wir verurteilen dieses Verhalten auf das Schärfste. Wir fühlen uns nicht wohl dabei, diese Masken im Spiel zu haben, wenn sie als Werkzeug zur Verbreitung von Hass benutzt werden. Aus diesem Grund werden wir die freischaltbaren Gesichter von The Cannibal in diesem kommenden Mittelkapitel entfernen.“

Alle Spieler von Dead by Daylight, die den Kannibalen vor der Veröffentlichung des Updates benutzt haben, erhalten als Entschädigung 6.000 Schillernde Splitter, mit der man im Schrein der Geheimnisse Perks kaufen kann.