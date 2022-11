Dead by Daylight: Neue Silent Hill-Outfits eingetroffen

Autor:, in / Dead by Daylight

In Dead by Daylight gibt es ab sofort zwei neue Outfits, die von Silent Hill inspiriert wurden.

Behaviour Interactive gibt heute bekannt, dass zwei neue sehr seltene Outfits im Rahmen der Silent Hill Sammlung über den In-Game-Store von Dead by Daylight erhältlich sind.

Die beiden Outfits, das Cheryl Mason „Herz einer Prinzessin“-Outfit und das Feng Min „Herz einer Prinzessin“ Cosplay-Outfit, sind die neuesten Ergänzungen der Sammlung.

Das Cheryl Mason-Outfit ist eine Anspielung auf Silent Hill 3, in dem sie sich in das Herz einer Prinzessin verwandeln konnte. Das Outfit von Dead by Daylights Charakter Feng Min, einer begeisterten Gamerin, ist eine selbstgemachte Cosplay-Version von Cheryls Outfit.

Cheryls Outfit umfasst die Prinzessinnen-Ohrenschützer, gefahrensensible Antennen und eine gemütliche Kopfbedeckung, sowie das Prinzessinnen-Oberteil und die Stiefel. Feng Mins Outfit enthält die selbstgemachten Prinzessinnen-Ohrenschützer, das nachgemachte Prinzessinnen-Oberteil und die selbstgemachten Prinzessinnen-Stiefel.

Diese neuen Kosmetika sind die vierte Erweiterung der Silent Hill Sammlung im Rahmen der Zusammenarbeit von Dead by Daylight mit Videospielentwickler Konami.

Silent Hill ist eine psychologische Horror-Serie, deren erstes Spiel 1999 erschien und die sich mit Themen wie Dunkelheit, Trauma, Liebe und Trauer auseinandersetzt.

Das Silent Hill-Kapitel von Dead by Daylight lädt die Spieler ein, die Karte der Midwich Elementary School zu erforschen und in die Rolle des ikonischen Killers, Der Henker, oder der Überlebenden, Cheryl Mason, zu schlüpfen.