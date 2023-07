Dead by Daylight: Nicolas Cage betritt den Public-Test-Build auf PC

Autor:, in / Dead by Daylight

Ab sofort können alle Spiele- und Filmfans gleichermaßen in der Rolle des ikonischen Schauspielers Nicolas Cage schlüpfen und in Dead by Daylight um ihr Leben kämpfen.

Dies ist das erste Mal, dass eine Person des öffentlichen Lebens in das Spiel einsteigt und eine fiktionalisierte Version seiner selbst spielt.

Nach zahllosen Auszeichnungen und über hundert weltweit gedrehten Filmen hatte Nicolas Cage alles gesehen und alles gemacht – so dachte er zumindest.

Während er am Set die Rolle seines Lebens dreht, ruft seine Darbietung die Entität herbei, ein bösartiges Wesen von großer Macht. Kurz darauf findet sich der Schauspieler in einem merkwürdigen Nebel wieder und ist gezwungen, eine Schar furchterregender Killer zu überleben, die tödlicher sind als selbst die bissigsten Filmkritiker.

Ein Auftritt zum Sterben schön

Bisher haben die Fans ihn nur beobachtet – jetzt können sie selbst zu ihm werden und Vorteile aus den folgenden drei neuen Charakter-Talenten ziehen:

Mit Dramaturgie können die Spieler in Momenten hoher Intensität ihren Instinkten freien Lauf lassen. Sie sind vielleicht nicht in der Lage, das Ergebnis vorherzusagen, aber das macht es ja gerade so spannend, nicht wahr?

Jeder Schauspieler braucht einen Szenenpartner. Wenn man dieses Talent einsetzt, gewährt das Anstarren des Mörders den Spieler einen tieferen Einblick in seinen Prozess und ermöglicht es ihnen, seinen nächsten Schritt besser vorauszusehen.

Und schließlich kann eine Überraschende Wendung im dritten Akt sowohl dem Film als auch einer Prüfung neues Leben einhauchen. Die Spieler werden ihre unübertroffenen schauspielerischen Fähigkeiten nutzen, um sich tiefer als je zuvor in ihren Charakter hineinzuversetzen und eine gewagte Entscheidung zu treffen, die ebenso riskant wie lohnend ist.

Eine Legende unter Legenden

Nicolas Cage ist ein Schauspieler, Regisseur und Produzent, dessen Vielseitigkeit seit über vier Jahrzehnten zu großem Erfolg in allen Genres führt. Cages Auftritte wurden sowohl vom Publikum als auch von Kritikern positiv aufgenommen.

„Zu sagen, dass wir uns freuen, dass Nicolas Cage mit Dead by Daylight zum ersten Mal in die Spielewelt eintritt, ist eine Untertreibung“, sagt Mathieu Côté, Head of Partnerships bei Behaviour Interactive. „Herr Cage hat seine Synchronisation gemacht und war bei jedem Schritt dabei; seine Hingabe zu seinem Handwerk und seine Professionalität sind unübertroffen. Wir fühlen uns sehr privilegiert, ihn bei uns zu haben.“

Nicolas Cage ist ab sofort in der öffentlichen Testversion (PTB) exklusiv auf Steam spielbar. Das Dead by Daylight: Nicolas Cage-Kapitel wird am 25. Juli 2023 um 18:00 Uhr zum Kauf verfügbar sein. Außerdem wird es ein exklusives Dead by Daylight: Nicolas Cage-Pack zur gleichen Zeit auf Steam, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, Epic Games Store, Windows Store und Nintendo Switch geben.

Das neue Dead by Daylight: Nicolas Cage-Kapitel ist ab dem 25. Juli 2023 um 18:00 Uhr auf Steam, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, Epic Games Store, Windows Store und Nintendo Switch erhältlich.