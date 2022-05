Dead by Daylight: Offizieller Trailer zu Roots of Dread

Autor:, in / Dead by Daylight

Furcht kennt kein Ende, mit dem neuesten Kapitel: Wurzeln des Grauens in Dead by Daylight.

Das neue Kapitel von Dead by Daylight, Wurzeln des Grauens, wird am 7. Juni auf Steam, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, Epic Games Store, Windows Store, Nintendo Switch und Stadia erhältlich sein.

Heute gibt es einen Vorgeschmack auf die Erweiterung, denn die Wurzeln des Grauens haben sich in Dead by Daylight’s erschreckendem neuen Kapitel festgesetzt. Roots of Dread bietet einen neuen Killer: The Dredge, eine neue Überlebende: Haddie Kaur, und eine beunruhigende neue Karte: Garten der Freude.

Was ist Angst? Woraus besteht sie und was treibt sie an? Diese Frage werden die Fans zu beantworten versuchen, wenn sie den neuesten Killer kennenlernen, der den Nebel betreten wird: Die Dredsche. Als eine formlose Masse aus verdrehten Gliedmaßen, die sich in den Schatten windet, ist Die Dredsche nichts weniger als eine Manifestation der Dunkelheit selbst.

Mit seinem „Monster unter dem Bett“-Ansatz verfügt es über eine ganz besondere Kraft: die Fähigkeit, sich zwischen den Schließfächern hin und her zu teleportieren, um ahnungslose Überlebende zu fangen, wenn sie sich außerhalb der Reichweite des Unglücks sicher fühlen.

Diejenigen, die es vorziehen, als Survivor zu spielen, können die mutige und kühne Haddie Kaur verkörpern dürfen. Haddie wurde in Indien geboren und zog als Kind mit ihrer Familie nach Quebec. Nachdem sie ihre leiblichen Eltern bei einem tragischen Autounfall verloren hatte, wuchs sie bei einer Familie in Quebec auf, die eng mit ihren Eltern befreundet war.

Haddie hat sich schon früh mit dem Paranormalen auseinandergesetzt, was sie mit Mut, Entschlossenheit und einer Prise morbider Neugier beflügelt hat. Da sie in der Vergangenheit gegen Monster gekämpft hat, ist sie eine der wenigen Überlebenden, die bereit sind, sich den Killern im Reich der Entitäten zu stellen. Fans kennen sie vielleicht von ihren Auftritten in den Archiven und können nun ihr Schicksal als Survivor in die Hand nehmen.

Das neue Kapitel bringt außerdem eine neue Karte mit sich: der Garten der Freude. Die Karte zeigt ein landschaftliches Paradies in einer malerischen amerikanischen Stadt, die große Geheimnisse verbirgt. Das Hauptgebäude dieser Karte ist ein klassisches Familienhaus, ein gespenstisches Symbol des häuslichen Grauens vor einer kalten und grausamen Kulisse.