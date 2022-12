Dead Space Remake: Entwickler spricht über Änderungen am Plasma Cutter

Autor:, in / Dead Space Remake

Der Plasma Cutter aus Dead Space schneidet durch alles durch, als wäre es aus Butter. Selbstverständlich darf sie auch im Remake des Horrorspiels nicht fehlen.

Entwickler EA Motive sprach mit IGN über das ikonische Werkzeug, das laut Roman Campos-Oriola ja eigentlich schon so perfekt ist, wie sie ist.

Laut dem Creative Director des Remakes musste man alle Aspekte des Plasma Cutters neu entwerfen und definieren. Von jedem einzelnen Teil, bis hin zur Animation.

Campos-Oriola sagte: „Wir mussten wirklich zurück ans Zeichenbrett gehen. Mit der visuellen Wiedergabetreue, sowohl in Bezug auf die Grafik als auch auf einige [der] Animationen, die wir heute haben, mussten wir viel mehr ins Detail gehen […], wie das Ding eigentlich funktioniert. Was ist jedes einzelne Teil? Was machen diese kleinen Elemente wirklich? Unabhängig davon, ob wir das später im Spiel verwenden oder nicht, mussten wir wirklich definieren, wie sich das Ding bewegen und verhalten würde, wenn es ein echtes Werkzeug wäre.“

Mit den Upgrades für den Plasma Cutter habe man eine Funktion aus Dead Space 2 in das Remake des ersten Teils geholt, wie der Entwickler weiter verriet. Damit lässt sich das Werkzeug bzw. die Waffe um spezielle Eigenschaften erweitern.

„Eine Sache, die wir aus Dead Space 2 übernommen und ein wenig erweitert haben, ist das Konzept der speziellen Upgrades. Also diese Upgrade-Knoten, die einen größeren Einfluss auf die Waffe haben. Eines dieser Upgrades [stammt] direkt aus DS2. Wenn man mit dem Plasmaschneider schießt, fängt die Extremität des Gegners, auf die man schießt, Feuer, wenn man dieses Upgrade hat. Dadurch wird das Fleisch verbrannt und es wird etwas mehr Schaden angerichtet. Wir haben also einige Anpassungen und Verbesserungen vorgenommen“, so Campos-Oriola.

Darüber hinaus habe man auch etwa das Impulsgewehr um einen Minenwerfer als alternativen Feuermodus erweitert. Außerdem kann die Force Gun eine Gravitationsquelle erzeugen. Sie zieht Feinde zu sich und ermöglicht so andere verheerende Angriffe.

Game Director Eric Baptizat erzählte über die Waffenänderungen:

„Wir haben bei den meisten Waffen das Primärfeuer beibehalten, weil sie ikonisch sind und verschiedene Funktionen im Kampf gegen Feinde erfüllen. Aber wir haben herausgefunden, dass es etwas gibt, das wir noch weiter vorantreiben könnten, um dem Spieler mehr Möglichkeiten zu geben, die Feinde zu kontrollieren. Und wir wollten jeder Waffe einen einzigartigen Wert geben.“ „Was super interessant ist, ist, dass man [den Gravitationsbrunnen] mit allen anderen Waffen kombinieren kann. Also mit dem Primärfeuer der Force Gun selbst oder mit der Falle der Line Gun. Man kann sich also einen Spaß daraus machen, seine Falle zu platzieren, den Feind an diesen Ort [mit dem Gravitationsbrunnen] zu locken und sie mit der Annäherungsmine des Impulsgewehrs zu kombinieren. Im Grunde genommen war die Idee, neue Werkzeuge zu schaffen, um mit Feinden zu spielen und neue Strategien zu entwickeln.“ „Wenn man jetzt mit der Force Gun schießt, fällt derselbe Slasher auf seinen Hintern, steht auf und ist jetzt wirklich mager, weil die ganze Haut, das ganze Fett, die ganzen Muskeln weg sind. Von dem Kerl ist fast nur noch das Skelett übrig, und man denkt sich: ‚Ja, er ist ziemlich sicher, dass er bald sterben wird‘. Es ist sogar noch nützlicher geworden, weil es eine großartige Waffe ist, die man mit einer anderen kombinieren kann, weil man jetzt mit nur einem Schuss des Plasmaschneiders in der Lage ist, diese Gliedmaße abzutrennen, weil die Knochen [freigelegt] sind.“

Das Dead Space Remake wird am 27. Januar 2023 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen.