Dead Space Remake: Horror-Titel kommt ohne Mikrotransaktionen aus

Auf dem kürzlich abgehaltenen EA Play Live-Event gab es erfreuliche Neuigkeiten für alle Dead Space-Fans. Das von vielen als bester Teil der beliebten Science-Fiction-Survival-Horror-Reihe gefeierte erste Spiel erhält zwölf Jahre nach Erscheinen ein vollwertiges Remake.

Dabei möchte Entwickler Motive Studio verschiedene Aspekte des Originals verbessern aber gleichzeitig auch den Geist des Klassikers bewahren. Unter anderem soll das Dead Space Remake durch einige Features aufgewertet werden, welche erst im weiteren Verlauf der ursprünglichen Reihe eingeführt wurden.

Die mit Dead Space 3 eingeführten Mikrotransaktionen sollen allerdings nicht dazu gehören, wie Senior Producer Phil Ducharme im Gespräch mit IGN versichert:

„Wir prüfen, was aus einer zukünftigen Perspektive aufgenommen und wieder in das erste Spiel eingefügt werden kann. Wir lernen auch aus Fehlern wie Mikrotransaktionen, die wir zum Beispiel nicht in unserem Spiel haben werden.“