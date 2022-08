Deliver Us Mars: Story-Trailer zeigt Mission zur Rettung der Menschheit

Autor:, in / Deliver Us Mars

Frontier Foundry, das Spiele-Label von Frontier Developments plc, veröffentlicht den Story-Trailer für das Sci-Fi-Abenteuerspiel Deliver Us Mars von KeokeN Interactive.

Der Trailer des Spiels, dessen Release für den 2. Februar 2023 geplant ist, zeigt die Mission zur Rettung der Welt und den persönlichen Einsatz, der die Erzählung des Spiels bestimmt.

Die Story ist das Herzstück von Deliver Us Mars. Der Trailer zeigt, wie KeokeN Interactive auf dem hochgelobten ersten Spiel der Serie, Deliver Us The Moon, aufbaut und die Charaktere mit Hilfe von Motion-Capture-Darstellern zum Leben erweckt. Eine entsprechend verzweigte und kraftvolle Geschichte wartet auf die Spieler.

In Deliver Us Mars schlüpfen die Spieler in die Rolle der angehenden Astronautin Kathy Johanson. Der Trailer verdeutlicht die komplizierte Natur von Kathys Motivation im Spiel: Um die Zukunft der Menschheit zu bewahren, möchte Kathy helfen, Technologie, die die Erde retten kann, vom Mars zu holen. Dies stellt das ultimative Ziel der Mission dar. Aber sie will auch herausfinden, ob ihr verschollener Vater Isaac noch am Leben ist. Eine mysteriöse Übertragung vom Roten Planeten deutet an, dass dies zumindest möglich sein könnte. Dieses Ziel wird jedoch von ihrer Crew nicht geteilt.

Deliver Us Mars hat als Standalone-Fortsetzung im Vergleich zum Vorgänger einen großen Schritt nach vorne gemacht, auch was die Spielmechanik angeht. Die Spieler kommen in den Genuss einer präzisen Klettermechanik, die an klassische Action-Platformer erinnert. Zudem fordert Deliver us Mars die Spieler mit puzzle-artigen Rätseln heraus, die im Laufe des Spiels immer anspruchsvoller werden.

Deliver Us Mars wird am 2. Februar 2023 auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und am PC über Steam und im Epic Games Store erscheinen. Das Spiel kann ab sofort für alle Plattformen zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 29,99 Euro vorbestellt werden, während die PC-exklusive Deluxe Edition, die das Grundspiel und den Original-Soundtrack enthält, ebenfalls zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 34,99 Euro vorbestellt werden kann. Spieler können jede Version des Spiels bis zum Release kaufen und erhalten einen Rabatt von 10 Prozent.