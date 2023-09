Der Grinch: Weihnachtsabenteuer: Mehr Gameplay vom grünen Fiesling

Image: Outright Games Ltd

Im aktuellen Gameplay-Trailer erhaltet ihr neue Einblicke und viel Gameplay zu The Grinch: Christmas Adventures

Der Grinch erhält mit The Grinch: Christmas Adventures (Deutsch: Der Grinch: Weihnachtsabenteuer) ein neues Abenteuer für große und kleine Spieler.

Der neueste Ableger zum grünen Fiesling ist nicht nur allein spielbar, sondern auch im Koop. Schnappt euch eure Freunde und bringt zusammen das Dorf durcheinander. Wer ab dem 13. Oktober in Huh-Huh-Hausen für Unruhe sorgen möchte, sollte sich den neuesten Gameplay-Trailer zu dem Abenteuerspiel nicht entgehen lassen.

The Grinch: Christmas Adventures erscheint für PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch am 13. Oktober.