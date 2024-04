Destiny 3: Nachfolger angeblich in Entwicklung

Autor:, in / Destiny 3

Unter dem Codenamen „Payback“ soll Bungie angeblich an Destiny 3 arbeiten.

Derzeit ist Bungie mit „Die finale Form“, dem letzten Jahreskapitel von Destiny 2, beschäftigt. Doch hinter den Kulissen arbeitet man offenbar an einem Nachfolger.

Ein Leak aus Februar besagte, dass Destiny 2: Die finale Form prismatische Unterklassen erhalten werde. Der Entwickler stellte dann tatsächlich in einer Preview diese Woche das Prisma-Fokus vor, mit dem sich die Macht von Arkus, Solar, Leere, Stasis und Strang miteinander kombinieren lassen.

Der User des Leaks behauptet jetzt, dass auch ein Nachfolger des Shooters in Entwicklung sei.

Dem Leaker zufolge soll sich Destiny 3 unter dem Codenamen „Payback“ in Entwicklung befinden. Allerdings ist er sich aber nicht sicher, ob dies immer noch der Fall ist, da er mit ehemaligen Mitarbeitern von Bungie gesprochen habe. Der Stand zum möglichen Nachfolger könnte also nicht mehr aktuell sein.

In Destiny 3 soll es dann keine Klassen mehr geben, wie es weiter heißt. Stattdessen kann ein Charakter sich auf jede Fähigkeit spezialisieren, denn von der Geschichte her gebe es keinen Grund mehr, bestimmte Fähigkeiten an eine Klasse zu binden.

Der Codename Payback könnte vermuten lassen, dass die Vorhut den Kampf in „Die finale Form“ bzw. den danach folgenden drei Episoden verliert. Dem Leaker zufolge soll der Name sich aber nicht auf Story-Ereignisse beziehen. Vielmehr sei es als Rache von Bungie als sich selbst zu verstehen, da man mit Destiny 3 etwas erschaffen will, von dem man hoffe, dass es jeder lieben wird.

Ob an diesen Gerüchten tatsächlich etwas dran ist, das werden wir frühstens nach dem Ende von „Die finale Form“ erfahren.