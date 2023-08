Deutsche Charts: Atlas Fallen heizt Games-Charts ein

Autor:, in / Deutsche Charts

Dass Wüstenabenteuer keineswegs im Sande verlaufen müssen, bewies schon Denis Villeneuves Dune-Neuverfilmung, deren zweiter Teil im November in die Kinos kommt. Auch Atlas Fallen verbindet karge Landschaften mit knallharter Action und bietet sommerlochgeplagten Rollenspiel-Fans eine Oase der Unterhaltung.

Das vom Frankfurter Studio Deck13 entwickelte Werk heizt den offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, ordentlich ein – und erobert auf Anhieb die PS5- und Xbox Series-Spitze.

Während Hogwarts Legacy in den Next-Gen-Hitlisten jeweils an die dritte Stelle rutscht, verteidigt der Open-World-Titel auf PS4 und Xbox One das Zepter. Die übrigen Rankings dominieren der Landwirtschafts-Simulator 22 (PC) und Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch).