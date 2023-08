Deutsche Charts: Atlas Fallen verliert Spitzenposition

Bald startet die neue NFL-Saison mit dem Duell zwischen den amtierenden Super Bowl-Champions Kansas City Chiefs und den Detroits Lions.

Bereits jetzt erfolgt der Kickoff in den offiziellen deutschen PS5-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Dort landet die Football-Simulation Madden NFL 24 den perfekten Touchdown auf Platz eins. Während Vorwochensieger Atlas Fallen an die fünfte Stelle rutscht, debütiert das an der gleichnamigen Filmreihe angelehnte Survival-Horrorspiel The Texas Chain Saw Massacre zwei Positionen dahinter.

Auch im Xbox Series-Ranking muss Atlas Fallen die Führung nach einer Woche wieder abtreten – und zwar an Diablo IV.

Meistverkaufter PS4- und Xbox One-Titel bleibt Hogwarts Legacy, während Mario Kart 8 Deluxe die Switch-Spitze und der Landwirtschafts-Simulator 22 den PC-Thron verteidigt.