Deutsche Charts: F1 23 macht das Rennen in den Games-Charts

EA Sports F1 23 macht das Rennen in den Games-Charts und setzt sich an die Spitze.

Nicht nur FIFA geht jedes Jahr in eine neue Runde, auch der Racing-Spaß F1 lockt jährlich mit einer neuen Version. EA SPORTS F1 23 hat gleich zwei neue Strecken sowie verbesserte Fahrzeuge im Angebot und rast mit Vollgas in die deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Auf PS4 sichert sich das Rennspiel auf Anhieb die Pole-Position; auf PS5 und Xbox One springt die Silbermedaille heraus. In beiden Rankings verteidigt Diablo 4 den Thron, das auf PS4 an die zweite Stelle rutscht.

Auf der Switch und Xbox One verharren The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom bzw. Hogwarts Legacy auf Platz eins. Lediglich die PC-Charts sind in Wechselstimmung: Hier zieht sich die Premiumedition vom Landwirtschaftssimulator 23 zurück auf Position zwei und überlässt der Standard-Variante wieder die Führung.