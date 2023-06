Starfield: Im Weltraum wird nicht geangelt

Autor:, in / Starfield

Spätestens seit dem vergangenen Xbox-Showcase ist Starfield sowohl für Xbox-Spieler als auch Gaming-Fans im Allgemeinen eines der am meisten erwarteten Spiele des Jahres.

Mit einer riesigen Open-World voller erforschbarer Planeten und verschiedenen Biomen wird das Sci-Fi Rollenspiel Spielern aller Voraussicht nach etliche Spielstunden und vor allem Spielspaß bescheren.

Neben der Hauptmission und Nebenmissionen wird auch die eine oder andere Nebentätigkeit beziehungsweise Aktivität das Geschehen im weitläufigen Weltraum von Starfield auflockern.

Dass es dabei jedoch nicht möglich sein wird, sich auf klassische Art und Weise an einen See zu setzten und dort Fische zu angeln, verriet jetzt Director Todd Howard in der 143. Episode des Kinda Funny Xcast.