Deutsche Charts: LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga weiterhin mächtig

In den offiziellen deutschen PS4- und Xbox Series-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, bleibt zwar LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga am Zug. Doch im PS5-Ranking muss der SciFi-Kracher die Goldmedaille an Gran Turismo 7 abdrücken. Der Rennsportspaß haut den Turbo rein und erobert nach sechs Wochen die Spitze zurück. LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga holt hinter Horizon Forbidden West nun Bronze.

Auch in der Nintendo Switch-Auswertung wird viel Fahrspaß geboten, denn Mario Kart 8 Deluxe verteidigt die Pole-Position vor Minecraft und Mario Party Superstars. Meistverkaufter 3DS-Titel ist in dieser Woche Pokémon Ultrasonne, während der Landwirtschafts-Simulator 22 und Grand Theft Auto V auf PC bzw. Xbox One ihre Sache am besten machen.