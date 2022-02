Deutsche Charts: Pokémon-Begeisterung reißt nicht ab

Autor:, in / Deutsche Charts

Aller guten Dinge sind drei: Auch in der aktuellen Verkaufswoche präsentiert sich Pokémon-Legenden: Arceus bärenstark und führt zum dritten Mal hintereinander die offiziellen deutschen Nintendo Switch-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, an.

Silber und Bronze holen jeweils Mario Kart 8 Deluxe und Mario Party Superstars. Das 3DS-Ranking nehmen die umtriebigen Pokémon ebenfalls ins Visier: Pokémon Ultrasonne notiert an zweiter Stelle, Pokémon Ultramond auf Rang vier. Toptitel ist erneut Animal Crossing: New Leaf.

Das Gros der weiteren Spitzenpositionen bleibt unangetastet: GTA V verteidigt die PS4- und Xbox One-Krone ebenso wie Forza Horizon 5 das Xbox Series-Zepter und der Landwirtschafts-Simulator 22 Platz eins der PC Games-Hitliste. Einzig bei den PS5-Spielen, wo Uncharted: Legacy of Thieves Collection (jetzt auf eins) an Call of Duty: Vanguard (jetzt auf zwei) vorbei stürmt, gibt es ein bisschen Bewegung.