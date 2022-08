Deutsche Charts: Solider Start für Madden NFL 23

Kurz vor Beginn der Gamescom, die in diesen Tagen wieder in Köln stattfindet, geht mit Madden NFL 23 auch die Football-Saison wieder los. In den deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, legt das Videospiel einen soliden Start hin: Position zwei auf PS5 und ein jeweils dritter Platz auf PS4 und Xbox Series lauten das Ergebnis der ersten Verkaufswoche.

Wer schon immer mal in Europa oder den USA auf die Jagd gehen wollte, dürfte bei Way Of The Hunter richtig aufgehoben sein. Die Simulation übernimmt die Spitze der Xbox Series-Charts sowie Rang vier auf PS5. Auf der Sony-Konsole macht derweil das Action-RPG Thymesia das Rennen.

Die Spitzenreiter der übrigen Rankings präsentieren sich wie in der Vorwoche: Nintendo Switch Sports (Switch), Grand Theft Auto V Premium Edition (PS4 und Xbox One) und der Landwirtschaftssimulator 22 (PC).