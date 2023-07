Diablo IV: Bug führt dazu, das ihr eure Belohnung nicht erhaltet

Nach einem guten Start geht dem Action-Rollenspiel Diablo IV zum Beginn der ersten Saison schnell die Luft aus. Immer mehr Meldungen sammeln sich, in denen von verschiedensten Fehlern im Spiel die Rede ist.

Der Umfang der Bugs ist dabei nicht ganz klar. Viele Spieler berichten davon, dass ihr Charakter in einem Ladebildschirm festhängt und nicht mehr gespielt werden kann. Auch das neu Starten des Spiels brachte hier keine Abhilfe, weswegen diese derzeit nicht mehr weiter spielen können.

Ein weiteres Problem sind die Ruhm-Belohnungen, sprich die Altäre sowie Wegpunkte aus eurem Durchgang vor dem Beginn der ersten Saison. Hier kam es in der Kommunikation zu viel Verwirrungen, wie diese zu erhalten sind. Die Belohnungen in Form von aufgedeckten Karten oder zusätzlichen Skillpunkten sind nicht erschienen, als Spieler einen neuen Charakter für die Saison erstellten.

Blizzard bestätigte bereits, dass es „vereinzelt“ in der Übertragung Probleme gibt und man an diesen arbeitet. Schließt ihr einen Dungeon ab, erhaltet ihr normalerweise eine Belohnung. Das können zum Beispiel Items oder Aspekte sein. Diese gewähren euch vereinzelte Dungeons offenbar nicht immer, was so seitens der Entwickler nicht vorgesehen war. Beherbergt einer dieser Dungeons einen Aspekt, den ihr zwingend für euren Charakter benötigt, ist das ein riesiges Problem. Denn ohne diesen Aspekt funktioniert eure ausgewählte Skillung einfach nicht.

Der Community–Manager Adam „PezRadar“ Fletcher meldete sich dazu bereits in den offiziellen Foren: „Das Team untersucht ein Problem und arbeitet an einem Fix dafür, dass Belohnungen für Spieler, die den Albtraum-Dungeon für Akhans Griff abschließen, nicht angezeigt werden.Das Team wird in naher Zukunft einen Hotfix für dieses Problem einführen“, fährt Fletcher fort, „Wir sind uns auch bewusst, dass die normalen Dungeons für Vergrabene Hallen und Endlostore nach Abschluss keine Belohnungen vergeben und suchen nach einer Lösung dafür.“

Die Höllenfluten-Events sind ebenfalls nicht verschont geblieben. Die Währung zum Öffnen der Kisten wurde falsch skaliert, was dazu führte, dass ihr zu wenig der begehrten Items bekommen habt. Hierfür wurde bereits ein Hotfix aufgespielt, der das Problem behoben hat. Nekromanten-Spieler hingegen merken an, dass ihre Fertigkeiten nicht richtig funktionieren. Dazu zählt eine passive Fähigkeit, die sich einfach nicht mehr aufleveln ließ, aber für die Skillung unglaublich wichtig ist. An dieser Herausforderung arbeitet das Team noch.

Insgesamt erntet Diablo IV mit seiner ersten Saison aktuell wenig Lorbeeren. Auf Metacritic drückten die Spieler ihr Unmut aus, indem diese das Rating mit einem Reviewbombing auf aktuell 3,6 von 10 Punkten runter schossen. Allgemein spricht die Community von einem „der schlechtesten Patches, die es jemals gab“. Dazu gehören auch die Anpassungen der Klassen, in denen die Zauberin zu sehr umgestaltet wurde, dass diese als kaum noch spielbar gilt.