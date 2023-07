Diablo IV: Entwickler betreten Boiling Wound-Dungeon

Die Season of the Malignant bringt für Diablo IV neue dungeon-artige Tunnel ins Spiel, die auch den Entwicklern zu schaffen machen.

Anlässlich der frisch eingetrudelten Season of the Malignant dürft ihr euch über ein brandneues Adventure with a Dev-Kapitel freuen. Dungeon Designer Michelle Piña und Quest Designer Scott Trujillo stürzen sich auf Diablo IV und kämpfen sich durch die Malignant-Tunnel. Im Mittelpunkt steht dabei The Boiling Wound.