Diablo IV: Erster Spieler weltweit erreicht Level 100

Heute findet der offizielle Release von Diablo IV statt. Nach dem Early Access am Freitag können alle Besitzer des Spiels heute die Welt von Sanktuario erkunden und Monster schnetzeln.

Doch während die Mehrzahl der Spieler heute erst ihr Abenteuer im Kampf gegen Lilith und ihre Höllenbrut beginnt, hat ein anderer schon das maximale Level erreicht.

In 54 Stunden und 29 Minuten erreichte der YouTuber Rob2628 Level 100 in Diablo IV. Die meiste Zeit habe er in einer Gruppe verbracht und in dieser Zeit auch nur acht Stunden geschlafen.

Den Moment hat er im Video festgehalten:

Manche behaupten, er habe für seinen Weg zu Level 100 einen Exploit im Spiel ausgenutzt. So soll er den Reset des Dungeons „Champions Demise“ beschleunigt haben, in dem er als Gruppenführer seine Gruppe vorzeitig verlassen habe.

Hinzu kommt natürlich, dass er durch den Early Access schon vor vielen anderen seinen Grind starten konnte.

Seinen Namen auf einer Statue wird er aber nicht verewigt sehen. Dazu hätte er Level 100 im Hardcore Modus erreichen müssen.