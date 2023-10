Diablo IV: Saison des Blutes erscheint im Oktober

Autor:, in / Diablo IV

Image: Blizzard Entertainment Inc.

Blizzard enthüllte im jüngsten Livestream die nächste Season von Diablo IV. Die Saison des Blutes wird für das Action-Rollenspiel am 17. Oktober um 19:00 Uhr auf allen Plattformen starten und Spielern eine neue Questreihe, Ereignisse. Battle Pass und mehr liefern, um diesmal vampirische Mächte aufzuhalten.

Der Entwickler nimmt in dem Zuge auch viele Anpassungen am Spiel vor. So fügt er etwa fünf neue Endgame-Bosse mit einem merklich verbesserten Belohnungspool hinzu, die auch einzigartige kosmetische Inhalte umfassen.

Spieler dürfte es zudem freuen, dass der Weg zu Stufe 100 künftig 40 % schneller vonstattengehen wird. Ab Stufe 50 schraubt man die Erfahrung von getöteten Monstern erheblich nach oben.

Da das nur ein Bruchteil der Änderungen ist, die mit Update 1.2.0 in Diablo IV Einzug halten, verweisen wir euch auf für alle Details auf den offiziellen Artikel sowie auf das unten eingefügt Video