Diablo IV: Saison des Blutes soll deutlich mehr Spaß machen

Autor:, in / Diablo IV

Image: Blizzard Entertainment Inc.

Letzte Woche stellte Blizzard in einem Livestream die Saison des Blutes für Diablo IV vor. Wie wir berichtet hatten, werden Spieler ab Stufe 50 rund 40 % schneller leveln können, da man die Erfahrung für Monster erhöht hat, die man beim Töten erhält.

Das verspricht für viele Spieler allein schon mehr Spaß, da sich der Weg bis auf Stufe 100 damit nicht mehr so ziehen dürfte.

Lead Game Producer Timothy Ismay und Associate Game Designer Antonio Watson erhielten zur Ankündigung der neuen Saison ebenso positive Rückmeldungen, wie zu den allgemeinen Änderungen und Verbesserungen.

Associate Game Designer Antonio Watson sagte über die zweite Saison zu GamesRadar: „Es gibt eine Menge Dinge, die von den Fans sehr positiv aufgenommen wurden. In vielen Gesprächen, die ich geführt habe, haben sich die Leute über die Inhalte von Saison 2 gefreut, aber sie sind auch separat sehr begeistert von den Änderungen an der Lebensqualität. Ich habe das Gefühl, dass das ein ausreichender Motivationsfaktor für die Leute ist, wiederzukommen und zu spielen.“

Laut Ismay bedeutet Saison 2 mit dem dazugehörigen Update für die Lebensqualität viel mehr Spaß mit dem Action-Rollenspiel, wie er hinzufügt.

Ismay sagte: „Ehrlich gesagt, die Änderungen an der Lebensqualität – wir haben sie intern ziemlich ausgiebig spielen können – [Diablo 4] macht viel mehr Spaß zu spielen. Es gibt Verbesserungen, jede einzelne ist klein, aber insgesamt fühlt sich das Spiel einfach viel besser an.“

Bleibt abzuwarten, was die Spieler sagen werden, wenn die Saison des Blutes am 17. Oktober in Diablo IV startet.