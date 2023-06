Diablo IV: Season 1 und mehr so gut wie fertig

Autor:, in / Diablo IV

Diablo IV erscheint am 06.06.2023. Ultimate Edition-Käufer metzeln sich bereits durch das Spiel und freuen sich über eine packende Spielerfahrung, wobei das Entwicklerteam bemüht ist, möglichst schnell Balancing-Anpassungen zu machen und auf Bugs zu reagieren. So wurden erst am vergangenen Wochenende gleich zwei Diablo IV-Aktualisierungen veröffentlicht.

Sobald der große Ansturm auf Diablo IV morgen gemeistert wurde und die Server wieder abkühlen, wird sich Blizzard Entertainment zudem um Nachschub für alle Spieler kümmern. So können sich die Spieler dem Start auf regelmäßige neue Story-Inhalte freuen. Die neuen erzählerischen Nebenquests werden jedoch nicht zur Kerngeschichte des Spiels beitragen, jedoch anscheinend sehr umfangreich ausfallen. Des Weiteren wird es auch vollwertige Erweiterungen geben, die die Haupthandlung des Spiels erweitern werden.

In einem neuen Interview mit IGN ging Rod Fergusson mehr ins Detail: „Wir haben das Hauptspiel, wir haben die erste Staffel, wir haben die zweite Staffel, wir haben diese Erweiterung – all diese Dinge werden parallel entwickelt.“ […] „Wenn wir uns die Unterstützung von Diablo 4 als Live-Service ansehen, wollen wir definitiv, dass die Geschichte ein Teil davon ist. Die Art und Weise, wie sich das in den Jahreszeiten abspielen wird, ist eher questlinebasiert – es wird eine erzählerische Questline geben.“ „Bei Diablo 3 ging es wirklich darum, Mechaniken und Balance hinzuzufügen und bestimmte Dinge aus Spaß übermächtig zu machen und all diese Dinge, während Diablo 4 einen reicheren Kontext um die Saison herum haben wird und auch ein erzählerisches Thema, auf das man hinarbeitet und auf das sich alle Dinge beziehen werden: die Kosmetika beziehen sich darauf, die Mechaniken beziehen sich darauf. Es wird eine erzählerische Questlinie geben, die nicht die Kampagne erweitert, sondern eine Geschichte ist, die in der offenen Welt stattfindet. Das Schöne an der Welt ist ja, dass man immer noch viele Geschichten erzählen kann, ohne dass es die Lilith/Inarius-Geschichte sein muss.“ Aber wenn wir in die Zukunft der Erweiterungen blicken, sind das die Gelegenheiten, bei denen wir das Spiel aus der Perspektive der Geschichte, der Mechanik und der Welt weiter ausbauen können.“ […] „Wir wollten uns wirklich ein bisschen mehr an die Diablo-2-Progression anlehnen, die dieses Gefühl der Beständigkeit war, dass man auf etwas hinarbeitet.“