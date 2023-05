Diablo IV: Um diese Uhrzeit startet der Early Access-Pre-Load

Nicht mehr lange, bis sich die Tore in Diablo IV öffnen und ihr die Monster an der Seite von Lilith verscheuchen dürft. Blizzard Entertainment hat inzwischen eine Veröffentlichungskarte publiziert, damit jeder weiß, wann seine Zeit in Diablo IV gekommen ist.

Findigen Beobachtern wird aufgefallen sein, dass eine Veröffentlichung nachts um 1:00 Uhr in Deutschland etwas spät ist. Wohingegen die Amerikaner von der Ostküste bereits um 7:00 Uhr morgens einsteigen. Das Problem sind hier die Zeitzonen.

Blizzard ist bekannt dafür, seine Spiele weltweit gleichzeitig zu veröffentlichen. Daher sitzt man in Deutschland in der Nacht an der Xbox und in Teilen der USA zum Frühstück. Es sei denn, man zieht vorher um und wechselt die Region, aber das habt ihr nicht von uns.

Diablo IV wird am 2. Juni um 01:00 Uhr nachts deutscher Zeit in den Early Access starten. Zu diesem Zeitpunkt werden die Käufer der Deluxe und Ultimate Editionen schon spielen dürfen.

Außerdem wurde enthüllt, wann der Early Access-Pre-Load startet. Demnach könnt ihr ab dem 31. Mai um 17:00 Uhr den Pre-Load starten, wenn ihr die Deluxe oder Ultimate Edition vorbestellt habt.

Der reguläre Release für alle anderen erfolgt am 6. Juni, ebenfalls um 01:00 Uhr nachts.

Diablo IV kann im Microsoft Store vorbestellt werden: