Unverhofft kommt oft, könnte man meinen. Rod Fergusson, Teamleiter für die Entwicklung von Diablo IV, gab jetzt eine vorgezogene Veröffentlichung des Rollenspiels bekannt.

Somit wird das Spiel einen Tag früher als beworben erscheinen. Der vorherige Termin, der 2. Juni für Vorbesteller der Deluxe Edition und der 6. Juni für Käufer der normalen Edition, sei nur ein Marketingzug gewesen. Man wollte schlichtweg sicherstellen, dass das Spiel in allen Ländern spätestens an diesem Tag gleichzeitig gespielt werden kann.

Rod Fergusson verkündete: „PSA – Diablo IV Early Access (Deluxe und Ultimate Edition) beginnt am 1. Juni um 4 PM PT. Der Hauptstart beginnt am 5. Juni um 4 PM PT. Wir verwenden den 2. und 6. Juni für das Marketing, weil es dann überall auf der Welt erhältlich ist.“

Diablo IV erscheint somit am 1. Juni in der Deluxe- und Ultimate-Edition und am 5. Juni 2023 ist die Standard-Edition erhältlich. Weltweit kann Diablo IV am 6. Juni gespielt werden.

Ihr könnt das Spiel bereits im Microsoft Store vorbestellen: