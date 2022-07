Die Sims 4: Sexuelle Neigung als neues Feature angekündigt

Electronic Arts und Maxis kündigen heute einen weiteren Schritt an, um die lebensnahen Erfahrungen in Die Sims 4 noch inklusiver zu gestalten.

Noch in diesem Monat wird im Rahmen eines kostenlosen Basisspiel-Updates das Feature „Sexuelle Neigung“ implementiert, mit dem die gegenseitige Anziehungskraft der Sims auf neue und flexible Weise gestaltet werden kann, um Spieler:innen mehr Freiheiten bei ihrer Spielweise zu geben.

Das neue Feature „Sexuelle Neigung“ wird zeitgleich mit der Veröffentlichung des Highschool-Jahre-Erweiterungspack über ein Basisspiel-Update in das Erstelle einen Sim-Menü integriert. Auf diese Weise können Sims die Anziehungskraft auf verschiedene Arten erleben. Folgende Erfahrungen können Spieler:innen ihren Sims ermöglichen:

gleich- oder andersgeschlechtliche Anziehung

körperliche, aber keine romantische Anziehung

Romantische, aber keine körperliche Anziehung

Gar keine Anziehung

Über Interaktionen mit anderen Sims mit der eigenen Anziehung experimentieren

Inklusion ist seit mehr als 22 Jahren ein zentraler Wert von Die Sims, und das diverse Entwicklerteam präsentiert dieses Feature stolz als ein Spiegelbild der Welt, in der wir leben und als Spiegelbild der Arten und Weisen, wie wir miteinander interagieren und Erfahrungen sammeln. Das Die Sims-Team ist davon überzeugt, dass das Thema der sexuellen Neigung wichtig, komplex sowie eigen ist und Einfluss darauf nimmt, wie die Menschen die Welt erleben und Gemeinschaften gebildet werden. Mit der Unterstützung der gemeinnützigen Organisationen It Gets Better und GLAAD hat Die Sims 4 eine detailreiche und konstruktive Option für Spieler:innen geschaffen, um mit den verschiedenen Formen der sexuellen Neigung ihrer Sims experimentieren zu können.

Weitere Informationen über die Arbeit des Teams beim Testen und der Implementierung des Features „Sexuelle Neigung“ sowie Erklärungen, wie Spieler:innen die sexuelle Neigung ihrer Sims verändern und auswählen können, gibt es im Entwicklertagebuch nachzulesen.