Digital Showcase 2021: Xbox & Bethesda Games Showcase angekündigt

Microsoft hat soeben offiziell bekannt gegeben, dass am 13. Juni 2021 der Xbox & Bethesda Games Showcase um 19:00 Uhr deutscher Zeit starten wird.

Aaron Greenberg verkündete: „Wir freuen uns, heute ankündigen zu können, dass der Xbox & Bethesda Games Showcase am Sonntag, dem 13. Juni um 19:00 Uhr gestreamt wird. Die Show wird sich auf Spiele von Xbox Game Studios, Bethesda und vielen Spielentwicklern von unseren Partnern auf der ganzen Welt konzentrieren.“

„Sie haben uns gesagt, wie sehr Sie sich darauf freuen, Bethesda in der Xbox Familie willkommen zu heißen. Wir wissen also, dass Sie einen Platz in der ersten Reihe beim Xbox & Bethesda Games Showcase wollen – eine 90-minütige Show, vollgepackt mit allem, was Sie über das epische Spiele-Lineup wissen wollen, das aus dieser Partnerschaft hervorgeht, die unglaublichen Spiele, die dieses Jahr für Xbox erscheinen, die kommenden Veröffentlichungen im Xbox Game Pass und vieles mehr.“

„Wir vermissen es, unsere Fans zu sehen und persönlich zu feiern, deshalb werden wir dieses Jahr ein digitales Xbox FanFest veranstalten. Melden Sie sich als Xbox FanFest-Fan unter Xbox.com/FanFest an, um mehr zu erfahren.“