Digital Showcase 2022: Studio hinter Dead by Daylight veranstaltet erstes Event

Das Studio hinter Dead by Daylight veranstaltet sein erstes Showcase-Event mit dem Namen: Behaviour Beyond.

Das in Montreal ansässige Entwicklerstudio hinter dem Multiplayer-Action-Horrorspiel Dead by Daylight, Behaviour Interactive, gibt bekannt, dass am 3. August um 19:30 Uhr ihr erstes Showcase mit dem Titel Behaviour Beyond stattfinden wird.

Das Event, das auf Twitch und YouTube verfolgt werden kann, ist eine Möglichkeit für Kanadas größtes unabhängiges Studio, am Vorabend seines 30-jährigen Jubiläums nach vorne zu blicken und mit den Fans zu feiern – und zwar über seine bedeutendste IP hinaus.

Der Showcase wird spannende Überraschungen für Dead by Daylight, sowie wichtige Ankündigungen enthalten, die den Weg für neue Spiele und Universen ebnen.