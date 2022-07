Digital Showcase 2022: Ubisoft Forward für September angekündigt

Ubisoft hat heute offiziell bekannt gegeben, dass im September eine neue Ubisoft Forward Show stattfinden wird. Dabei sollen Neuigkeiten zu unterschiedlichen Spielen und Projekten bekannt gegeben werden.

Davor wird bereits diesen Donnerstag am 7. Juli ein Skull & Bones Stream veranstaltet.

Ubisoft verkündet: „Ubisoft Forward ist zurück, dieses Mal mit zwei Veranstaltungen, die noch nie gesehene Neuigkeiten, Gameplay, Enthüllungen und mehr präsentieren. Das allererste Ubisoft Forward Spotlight On Skull and Bones findet am 7. Juli um 8:00PM CEST / 11:00AM PT statt und bietet einen detaillierten Einblick in das kommende Open-World-Multiplayer-Piratenspiel, das vom Indischen Ozean während des Goldenen Zeitalters der Piraterie inspiriert wurde. Also, macht euch bereit, die Segel zu setzen und schaltet ein zum Ubisoft Forward Spotlight On Skull and Bones auf YouTube oder Twitch.“

„Am 10. September um 12:00PM PT/ 9:00PM CEST kehrt Ubisoft Forward in voller Stärke zurück, um Updates und Neuigkeiten zu verschiedenen Spielen und Projekten von Ubisoft-Teams aus der ganzen Welt zu enthüllen. Ubisoft Forward wird auf YouTube, Twitch und auf unserer offiziellen Website übertragen. Besuchen Sie Ubisoft.com/Forward am 10. September, um die Übertragung in Ihrem bevorzugten Format mit mehreren Sprach- und Zugangsoptionen zu sehen.“