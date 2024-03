Dragon’s Dogma 2: Bis zu drei Bosse gleichzeitig auf dem Bildschirm

Weglaufen ist nicht immer die beste Wahl. Das werden wohl auch Spieler von Dragon’s Dogma 2 feststellen, wenn sie sich ab dem 22. März ins Rollenspielabenteuer stürzen und auf mehr als einen Boss treffen.

Game Director Hideaki Itsuno sprach mit Automaton-Media über die technischen Möglichkeiten durch die aktuelle Hardware im Nachfolger zu Dragon’s Dogma, die mehr erlaubt.

Über den ersten Tag sagte er, es gab „viele technische Unzulänglichkeiten, was die Schaffung einer richtigen offenen Welt angeht. Wenn man zum Beispiel ein dicht bevölkertes Gebiet wie eine Burg oder einen Dungeon betrat, musste man eine kurze Ladezeit in Kauf nehmen, um von den Daten für die Fernsicht zu den detaillierten Daten für das Innere zu wechseln, was ein nahtloses Spielerlebnis verhinderte.“

Neben mehr als 1000 Charakteren, einer nahtlosen Verbindung von Städten, Dungeons und Innenräumen von Häusern, werden auch mehr als nur ein Boss gleichzeitig auf dem Bildschirm möglich sein.

In Dragon’s Dogma 2 sind drei große Bosse gleichzeitig kein Problem. Falls ihr also daran denkt vor einem Kampf davonzulaufen, könnte es passieren, dass ihr samt Verfolger in die nächsten Bosse hineinrennt.

Itsuno erzählt dazu: „Wenn in Dragon’s Dogma zwei große Bossmonster auftauchten, hatten wir Schwierigkeiten, auch die ‚kleinen‘ Monster unterzubringen. Aber in der Fortsetzung ist es kein Problem, drei große Bosse gleichzeitig zu haben, so dass der Spieler die Erfahrung machen kann, über den nächsten Boss zu stolpern, während er vor dem vorherigen davonläuft. Das Weglaufen ist nun mit einem Risiko verbunden, was der Verfolgungsjagd eine Portion Realismus verleiht.“

Im Nachfolger zu Dragon’s Dogma habe sich die KI weiterhin stark verbessert. Zudem wird es mit den „Beastren“ eine neue Rasse geben, die bereits im ersten Teil geplant war. Man verzichtete jedoch auf sie, denn es gab „Schwierigkeiten, eine große Anzahl von pelzbedeckten Charakteren einzubauen. Wir waren nicht in der Lage, sie zu implementieren“, so Itsuno.

Über die Beastren sagte er zudem: „Die Einstellung gegenüber den Beastren ist je nach Land sehr unterschiedlich, daher haben wir diesen Unterschied in einigen Aspekten sichtbar gemacht. Außerdem können sich bestimmte Strategien für das Vorankommen im Spiel anders entwickeln, je nachdem, ob der Arisen ein Mensch oder ein Beastren ist.“

Die Beastren haben allerdings keinen Einfluss auf die Hauptgeschichte.