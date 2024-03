Dragon’s Dogma 2: Spielzeit ähnelt dem Vorgänger

Bis zur Veröffentlichung von Dragon’s Dogma 2 sind es nur noch wenige Wochen. Capcom wird das Open-World-Action-RPG am 22. März für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC auf den Markt bringen.

Nachdem wir heute Mittag schon über die 30fps für Konsolen berichtet hatten, gibt es jetzt weitere Neuigkeiten, die die Spielzeit betreffen.

Game Director Hideaki Itsuno sprach mit Game Informer darüber, der sagte, dass die Spieldauer mit dem des ersten Teils vergleichbar sei, wenn man sich im Wesentlichen auf die Kampagne konzentriere.

Itsuno erzählt: „Für Spieler, die sich nur auf die Dinge konzentrieren, um die Kampagne durchzuspielen, sollte sich die Spielzeit im Vergleich zum ersten Spiel nicht so dramatisch verändern. Für die Leute, die alles machen wollen, die viele Dinge sehen und denken: ‚Oh, ich will das machen, oh, das sieht interessant aus‘, nun, wir haben uns sehr bemüht, so viele Elemente wie möglich einzubauen. Es gibt viele Dinge, die die Aufmerksamkeit der Spieler wecken können, und für diese Leute wird sich die Spielzeit wahrscheinlich deutlich verlängern.“