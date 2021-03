Dungeons & Dragons: Dark Alliance: Smart Delivery bestätitgt und Steelbook Edition vorgestellt

Wizards of the Coast gibt den 22. Juni als Launch-Datum für das Dungeons & Dragons-Videospiel Dark Alliance für PC & Konsolen bekannt.

Wizards of the Coast, eine Division von Hasbro, Inc (NASDAQ: HAS), ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass Dark Alliance, das explosive Action-Rollenspiel, das auf der umfangreichen Geschichte der Forgotten Realms in Dungeons & Dragons aufbaut, am 22. Juni 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S startet.

„Dark Alliance markiert einen wichtigen Meilenstein für uns als erstes Dungeons & Dragons-Videospiel, das von Wizards of the Coast veröffentlicht wird“, sagt Chris Cocks, Präsident von Wizards of the Coast. „Wir freuen uns, uns über die Tischplatte hinaus zu entwickeln und Langzeit-Fans sowie neuen Zielgruppen eine brandneue D&D-Erfahrung bieten zu können, wenn das Spiel diesen Juni erscheint.“

Das Spiel wurde von dem Wizards Studio Tuque Games entwickelt und spielt in den Forgotten Realms. Es bietet Echtzeit-Kampf und dynamisches Koop-Gameplay und lässt den berüchtigten Drizzt Do’Urden und seine legendären Gefährten – Catti-Brie, Bruenor und Wulfgar – gegen einige der kultigsten Monster aus der Welt von Dungeons & Dragons antreten.

Frostriesen, Betrachter und weiße Drachen durchstreifen die gefrorene Tundra von Icewind Dale auf der Suche nach dem Crystal Shard – und es liegt an den Gefährten die Kraft aufzubringen, um sie davon abzuhalten ihn zu beanspruchen und dazu zu nutzen ihr Zuhause zu zerstören.

Ab heute können Fans die Digital Edition für 39,99 Euro und die für den Einzelhandel exklusive SteelBook Edition für 59,99 Euro bei ausgewählten Händlern vorbestellen.

Die SteelBook Edition enthält ein Steelbook Case, ein gedrucktes Artbook, einen Code zum Herunterladen eines Dungeon & Dragons Soundtracks, ein Betrachter- und Lich-Waffenset und die bevorstehende Erweiterung „Echoes of the Blood War“. Fans können auch die Digital Deluxe Edition für 59,99 Euro vorbestellen, die ebenfalls die bevorstehende Erweiterung „Echoes of the Blood War“ und das Lich-Waffenset enthält. Alle Vorbestellungen – unabhängig von Edition oder Plattform – erhalten beim Start ein exklusives Betrachter-Waffenset im Spiel.

„Dungeons & Dragons ist der Grund, warum ich Spieleentwickler geworden bin. Es ist ein Lebenstraum, etwas verwirklicht zu haben, das Spaß macht und das man immer wieder mit seinen Freunden spielen möchte“, sagt Jeff Hattem, Studioleiter bei Tuque Games. „Seit der Ankündigung des Spiels haben wir daran gearbeitet, diese ikonischen Charaktere und Monster in einer atemberaubend schönen und vollständig realisierten Welt zum Leben zu erwecken, die dir das Gefühl gibt, mitten in einer in Kampfbegegnung in D&D zu sein.“

Wizards of the Coast macht es einfach deine Gruppe zusammenzustellen. Spieler, die Dark Alliance auf PlayStation 4 kaufen, erhalten einen kostenlosen digitalen Download-Code, damit sie auf die PlayStation 5 upgraden können und umgekehrt. Spieler, die auf Xbox One Konsolen oder Xbox Series X|S vorbestellen, müssen das Spiel nur einmal kaufen und erhalten es auf beiden Plattformen über Smart Delivery.