E3 2023: Nintendo erteilt Messe eine Absage

Autor:, in / E3 2023

Nintendo hat offiziell bestätigt, dass man dieses Jahr nicht auf der E3 2023 in Los Angeles vertreten sein wird.

Ein herber Rückschlag für die E3 und die weltweit größte Fachbesucher-Messe: Nintendo ist nicht dabei! Der Konzern hat der E3 2023 eine offizielle Absage erteilt und bekannt gegeben, dass man dieses Jahr nicht in Los Angeles vertreten sein wird.

Ein Sprecher von Nintendo bestätigte gegenüber Kotaku, dass Nintendo nicht an der E3 2023 teilnehmen wird, weil die Veranstaltung „nicht in unsere Pläne passt“, schließt aber eine Teilnahme in Zukunft nicht aus.