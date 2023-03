E3 2023: Messe feiert Digital Week, AAA-Unternehmen und mehr

Autor:, in / E3 2023

Die E3 2023 öffnet heute die Registrierung für Branchenpässe für die Rückkehr des Kultevents. Die E3 kehrt von Dienstag, 13. Juni, bis Freitag, 16. Juni, in überarbeitetem Format an ihren langjährigen Standort im Los Angeles Convention Center (LACC) zurück. Die E3 Digital Week soll am Sonntag, den 11. Juni 2023, starten.

Um allen Besuchern das bestmögliche Erlebnis zu bieten, hat ReedPop das E3-Konzept von Grund auf erneuert. Zu den Neuerungen gehören separate Business und Gamer Days und entsprechende Messehallen.

Die E3 Business Days finden von Dienstag, 13. Juni, bis Donnerstag, 15. Juni, statt. Diese sind registrierten Videospiel- und Pressevertretern sowie Content Creatorn vorbehalten, die sowohl zur West- als auch der Südhalle Zutritt haben.

Die E3 Gamer Days finden am Donnerstag, 15. Juni, und Freitag, 16. Juni, in der Südhalle statt und sind sowohl für die Öffentlichkeit als auch Branchen- und Medienvertreter zugänglich.

Die Westhalle, in der ausschließlich die Business Days stattfinden, wurde auf der Grundlage des Feedbacks von Spieleentwicklern geplant und wird in diesem Jahr mit einer Reihe von Besonderheiten aufwarten. Diese sollen es vor allem erleichtern, sich zu vernetzen und die lästige Suche nach einem Raum für Meetings außerhalb der Messehallen ersparen. Dazu zählen Besprechungsräume, die vor Ort gebucht werden können, und eine Full-Service-Bar im Herzen der Messe.

Um noch mehr Gelegenheiten zum Vernetzen zu bieten, wird GamesIndustry.biz exklusive Meet the Investors- und Meet the Brands-Events veranstalten, die Entwickler und Publisher unter anderem mit Merchandising-Unternehmen und Investoren zusammenbringen sollen.

Die E3 2023 Digital Week startet am Sonntag, den 11. Juni, und bietet viele beliebte Online-Showcases, unter anderem die PC Gaming Show, Future Games Show, Guerilla Collective und Black Voices in Gaming. Organisator ReedPop, die treibende Kraft hinter einigen der weltweit größten Gaming- und Fanevents wie der PAX, EGX und Star Wars Celebration, wird den Zeitplan für Publisher und unabhängige Presse in den kommenden Wochen bekannt geben.

ReedPop freut sich außerdem, Paragon als offiziellen E3 2023-Streaming-Partner vorzustellen, der mehr als 50 Millionen Aufrufe für den E3 2021-Stream verzeichnen konnte. Darüber hinaus wird die Premium-Event-Plattform MeetToMatch der größte Partner und Sponsor der E3 sein und ihre Expertise nutzen, um Fachleute zusammenzubringen und die Planung von Meetings für alle Branchenteilnehmer zu erleichtern.

„Wir wissen, dass wir lange gewartet haben und sind stolz darauf, mehr Details über Inhalte der E3 teilen zu können. Es wird noch sehr viel mehr folgen”, so Kyle Marsden-Kish, VP Gaming bei ReedPop. „ReedPop freut sich, die E3 als kulturellen Prüfstein für die Spieleindustrie und ihre Fans in neuem Gewand zurückzubringen.”

AAA-Unternehmen und Indie-Lieblinge, sowie Tech- und Hardware-Firmen haben bereits ihre Rückkehr ins LA Convention Center angekündigt. Die vollständige Liste von Ausstellern wird im Vorlauf der Veranstaltung bekanntgegeben. So haben teilnehmende Firmen vorab die Gelegenheit, eigene Ankündigungen zu machen.

Vertreter der Spielebranche können hier ihre Branchenpässe beantragen. Aktuelle Mitglieder der IGDA können die Bearbeitung ihrer Anträge beschleunigen, indem sie bei der Einreichung ihre Kontoinformationen angeben. Aktive Pressemitglieder und Content Creator können sich hier für kostenlose Medien- und Content-Creator-Pässe bewerben. Mehr als 1.350 Medienvertreter und Content Creator aus der ganzen Welt haben sich bereits beworben.