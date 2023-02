E3 2023: Messe findet statt und auch Ubisoft ist dabei

Autor:, in / E3 2023

Die E3 findet in diesem Jahr wie geplant statt und auch Ubisoft wird in Los Angeles vertreten sein.

In der letzten Woche sorgte eine Aussage von Ubisoft für Verwirrung. So sagte CEO Yves Guillemot auf einer Telefonkonferenz, dass man an der Messe teilnehmen wird, sofern sie denn stattfinden werde.

Der französische Entwickler bestätigte jetzt gegenüber Gamesindustry.biz seine Teilnahme in Los Angeles.

Ein Sprecher von Ubisoft sagte:

„Die E3 ist ein besonderer Moment für unsere Branche, und wir freuen uns darauf, im Juni in Los Angeles unser starkes Line-up zu präsentieren.“ „Wir sind noch dabei, die Details unserer Pläne auszuarbeiten und freuen uns darauf, bald mehr darüber zu berichten.“

Auch ReedPop, der Organisator der diesjährigen Messe bestätigte noch einmal, dass die E3 2023 weiterhin stattfinden wird.