E3 2023: SEGA und Tencent sagen ebenfalls ab

SEGA und Tencent haben die Teilnahme an der E3 2023 ins Los Angeles abgesagt.

Immer mehr Publisher ziehen sich von der E3 zurück. Dass Sony, Microsoft und Nintendo in diesem Jahr nicht auf der Messe in Los Angeles anwesend sein werden, ist unlängst bekannt. Zuletzt hatte Ubisoft seinen Rückzug bestätigt. Man veranstalte lieber eine Ubisoft Forward Show.

Nun sollen auch SEGA und Tencent dem Event den Rücken kehren, wie IGN berichtet. Das heizt die Gerüchte weiter an, dass die Messe schon bald ganz abgesagt werden könnte.

Aus PR- und Publisher-Kreisen will IGN weiterhin erfahren haben, dass niemand wirklich eine Teilnahme an der Messe plane. Scheinbar gibt es auch einen Mangel an Kommunikation seitens der Veranstalter ESA und ReedPop. Eine Quelle sagte sogar nach dem Rückzug von Ubisoft: „Es gibt keine Möglichkeit, dass diese Show stattfinden kann.“

In diesem Jahr sollen die Vorbereitungen auch nicht so ablaufen wie sonst. Beispielsweise hatten viele Aussteller zu diesem Zeitpunkt im Jahr bereits feste Pläne, die sie sogar teilweise mit der Öffentlichkeit teilen konnten. Dies ist aktuell nicht der Fall.

Möglicherweise konzentrieren sich Entwickler und Publisher lieber auf die Play Days von Geoff Keighley. Das Event für Medienvertreter fand im letzten Jahr bereits an zwei Tagen statt. Für dieses Jahr planen einige wieder fest dort vertreten zu sein und sogar noch mehr zeigen zu wollen.