Electronic Arts: Unternehmen hat vorerst kein Interesse an NFTs

NFTs sind in aller Munde und scheinen für viele Firmen interessant zu sein. Doch Electronic Arts gab nun überraschend bekannt, dass man vorerst keinerlei Investitionen in NFTs machen wird. ^

Im gleichen Atemzug betonte man aber auch, dass man die Entwicklung von NFTs weiterhin genau beobachten werde, um möglicherweise auf den Markt reagieren zu können.

Laut EA CEO Andrew Wilson wird man aber erst einmal Abstand zu NFTs einhalten. Für ihn ist der aktuelle Hype um NFTs eher mit der früheren Begeisterung der Investoren für 3D, AR und VR im Bereich der Videospiele zu vergleichen.

In der vergangenen Investorenkonferenz sagte er dazu: „Meiner Ansicht nach beruht die Sammelbarkeit auf vier Schlüsselkriterien“, so Wilson. „Es geht um qualitativ hochwertige Inhalte, um Seltenheit, um den Nachweis der Authentizität und um eine Gruppe von Menschen, die einen Wert in diesen Inhalten sehen.“

„Wir haben das in der realen Welt gesehen und wir haben das in der virtuellen Welt mit bestimmten Dingen, die in und um unsere Spiele herum passiert sind, über einige Jahre hinweg gesehen.“

„Und ich glaube, dass die Sammelbarkeit auch weiterhin ein wichtiger Bestandteil unserer Branche und der Spiele und Erfahrungen sein wird, die wir unseren Spielern bieten.“

„Ob das ein Teil von NFTs und der Blockchain ist, muss sich erst noch zeigen. Und ich denke, wir wollen den Spielern das bestmögliche Erlebnis bieten, das wir ihnen bieten können. Wir werden das also im Laufe der Zeit evaluieren, aber im Moment ist es nichts, was wir mit Nachdruck verfolgen.“