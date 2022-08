Embracer Group: Acquisition von Square Enix Abstoßungen abgeschlossen

Trotz aller Konkurrenz sind sich große Publisher bei einer Sache einig, das wertvollste Anlagevermögen heutzutage ist Talent. In diesem Sinne hat die Embracer Group sich erneut erweitert.

Der Deal, um den es sich hierbei handelt, war schon früher Teil unserer Berichterstattung. Die Embracer Group hat damals angekündigt, einige Teile vom Mutterkonzern Square Enix für 300 Millionen Dollar abzukaufen. Die Studios, um die es hier geht, sind Crystal Dynamics, Eidos Montreal, und Square Enix Montreal.

Zusätzlich wurde auch eine Vielzahl an geistigem Eigentum mit verkauft, darunter einige Fan-Favoriten und Klassiker wie Tomb Raider, Legacy of Kain, Deus Ex und Thief. An einem neuen Tomb Raider wird sogar schon gearbeitet.

Darüber hinaus arbeiten Eidos Montreal und Crystal Dynamics an „beträchtlichen AAA Spielen“ und man schließt bei der Embracer Group Remakes oder Reboots verschiedener IPs in Zukunft auch nicht aus.

Diese neuen Studios werden als 12. Gruppe unter der Embracer Group operieren und vom Square Enix Europe CEO Phil Rogers geleitet, der Name dieser Gruppe ist jedoch noch nicht bekannt gegeben. Was für Titel wir neben Tomb Raider noch erwarten dürfen, bleibt abzuwarten.