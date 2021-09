Far Cry 6: Giancarlo Esposito tauscht die Rollen

Autor:, in / Far Cry 6

Ubisoft veröffentlichte heute den Trailer „Giancarlo tritt dir jetzt entgegen“ anlässlich des am 7. Oktober erscheinenden Far Cry 6. Im Video gewährt der Schauspieler Giancarlo Esposito seinem Publikum eine Audienz und stellt seinen Charakter Antón Castillo, den Bösewicht in Far Cry 6, vor.