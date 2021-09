Far Cry 6: Kein Raytracing für PlayStation 5 und Xbox Series X/S

Autor:, in / Far Cry 6

Far Cry 6 wird auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S kein Raytracing bieten.

Der leitende Programmierer von Far Cry 6 hat bekannt gegeben, dass der Shooter kein Raytracing auf der PlayStation 5 und Xbox Series X/S unterstützen wird. Der Grund für diese Entscheidung war, dass man sich voll und ganz auf die Performance des Spiels konzentriert hat. So soll Far Cry 6 mit konstanten 60 FPS mit einer 4K-Auflösung laufen.