Focus Home Interactive: Unternehmen übernimmt Streum On Studio

Streum On besteht aus einem Team von rund zwanzig Mitarbeitern. Seit der Gründung im Jahr 2007 sind sie Spezialisten für Shooter-Spiele und Inhaber der E.Y.E. Divine Cybermancy-Lizenz. Geführt wird das Unternehmen von den drei Gründern und Direktoren Jonathan Cacherat, Pierrick Le Nestour und Christophe Longuépée. Auf der Webseite bestätigt Focus Home Interactive nun den Kauf von Streum On Studio.

Christophe Nobileau, President von Focus Home Interactive: „Wir freuen uns, Streum On Studio in dem Verbund von Talenten willkommen zu heißen, den wir um Focus herum aufbauen. Diese Akquisition zeigt einmal mehr unseren Wunsch eine starke, integrierte Gruppe zu schaffen, indem wir neue Fähigkeiten anziehen, die unsere Gruppe auf ein neues Niveau bringen kann, um mit den besten Talenten zusammenzuarbeiten. Streum On, mit dem wir Produktionskapazitäten in Bezug auf Qualität und Quantität entwickeln wollen, hat sein Know-how bei der Entwicklung von Shooter-Spielen unter Beweis gestellt, die von der Presse und den Spielern gelobt wurden. Wir sind überzeugt, dass die Teams, unterstützt durch die Expertise von Focus aktiv zum Wachstum der Gruppe beitragen werden.“

Pierrick Le Nestour, President von Streum On Studio: „Wir sind sehr glücklich darüber, nun Teil der Focus Home Interactive-Gruppe zu sein. Wir teilen eine gemeinsame Vision und unsere Zusammenarbeit war immer sehr erfolgreich und fruchtbar. Unser Ziel ist es, den Spielern immer ambitioniertere und spektakulärere Titel anzubieten und wir wissen, dass Focus der ideale Partner ist, um unsere Ambitionen zu erreichen und unsere Spiele kommerziell erfolgreich zu machen.“