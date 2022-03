Fortnite: Jetzt schon 36 Millionen für humanitäre Hilfe gespendet

Autor:, in / Fortnite

Mit Veröffentlichung der neuen Season in Fortnite gab Epic Games bekannt, dass bis zum 3. April alle Einnahmen der Ukraine gespendet werden.

Die neue Season in Fortnite trägt den Namen „Resistance“ bzw. „Widerstand„. Zur Veröffentlichung dieser Saison gab Epic Games, wie wir bereits berichtet haben, bekannt, dass bis zum 3. April alle Einnahmen des Spiels an humanitäre Hilfseinrichtungen gespendet werden und so der Ukraine zugutekommen sollen.

Xbox spendet im gleichen Zeitraum ebenfalls sämtliche Nettoeinnahmen aus dem Spiel. Hierfür wurden verschiedene Hilfsorganisationen ausgesucht, die sich alle demselben Zweck verschrieben haben, die Ukraine zu unterstützen.

Der Beginn einer neuen Season spült bekanntermaßen besonders viel Geld in die Kassen der Spielentwickler, somit konnte Epic Games innerhalb eines Tages bereits 36 Millionen US-Dollar an die ausgewählten Organisationen spenden.

Diese Aktion läuft noch weitere zwei Wochen und könnte somit großes bewirken. Epic Games sagte weiterhin, dass auch Xbox die Fortnite-Nettoeinnahmen spenden werde.

Auch als Videospieler habt ihr verschiedene Möglichkeiten, die Ukraine zu unterstützen. Möglichkeiten sind zum Beispiel Microsoft Rewards Punkte an Unicef spenden (1000 Punkte= 1 €) oder das „Stand with Ukraine Bundle“ auf Humble Bundle zu einem Spendenpreis zu kaufen.